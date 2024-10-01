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اقتصاد

عودة مصر للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات "اليوفي" بعد انقطاع 7 سنوات

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، وفدًا من الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"، برئاسة ناجي الحداد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، أحمد الديب، والذين هنئو مصر بالعودة الي عضويتة بعد غياب استمر 7 سنوات وتم بحث استضافة مصر لمؤتمر "يوفي" الشرق الاوسط وافريقيا إبريل 2025م.

أهمية عودة مصر إلى "اليوفي"

في بداية اللقاء، رحب اللواء شريف الماوردي بـ ناجي الحداد وأحمد الديب، مشيرًا إلى أهمية عودة مصر إلى "اليوفي"، التي تُعد أداة فعالة لاقتحام الأسواق الدولية وتنظيم المعارض التجارية قائلًا: "الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة المعارض الدولية، والتي تجمع بين الفاعلين في صناعة المعارض لدعم الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي."

تهنئة دولية بعودة مصر إلى "اليوفي"

من جانبه، هنأ ناجي الحداد اللواء شريف الماوردي على عودة مصر لعضوية "اليوفي"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر على خريطة المعارض الدولية. وقال الحداد: "عودة مصر إلى المنظمة تعكس دورها الحيوي في صناعة المعارض على المستوى الدولي، ونحن على يقين بأن هذه العودة ستسهم في تعزيز شراكات جديدة ودفع عجلة النمو في قطاع المعارض."

رؤية مستقبلية لتطوير صناعة المعارض

كما أضاف أحمد الديب، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، أن عودة مصر إلى "اليوفي" تمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التطورات في صناعة المعارض. وقال الديب: "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الهيئة المصرية وتطوير آليات عمل جديدة تزيد من حيوية القطاع وتساهم في توسيع نطاق الأعمال في المنطقة العربية."

جولة تفقدية بهيئة المعارض والمؤتمرات

وفي ختام اللقاء، قام رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات باصطحاب السيد ناجي الحداد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأستاذ أحمد الديب، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، في جولة تفقدية شملت قاعة نفرتيتي، صالات العرض الخمسة، والحديقة الصينية.

توسيع الشراكات الدولية

تعمل منظمة "اليوفي" عن كثب مع أعضائها من الجمعيات الوطنية والإقليمية، وتضم 878 منظمة عضو في 89 دولة، مما يمنحها قدرة فريدة على تحقيق نتائج فعالة في دعم وتنمية صناعة المعارض العالمية.

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تاريخ تأسيس "اليوفي"

تأسست UFI في ميلانو بإيطاليا في 15 أبريل 1925، من قبل 20 معرضًا تجاريًا دوليًا أوروبيًا رائدًا، وهي: بوردو، بروكسل، بودابست، كولونيا، دانزيج، فرانكفورت/ماين، لايبزيج، ليوبليانا، لفوف، ليون، ميلانو، نيجني نوفغورود، بادوا، باريس، براغ، رايشنبرج، أوتريخت، فالنسيا، فيينا وزغرب.

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الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الاتحاد الدولي للمعارض اليوفي مؤتمر يوفي الشرق الاوسط وافريقيا تطوير صناعة المعارض تاريخ تأسيس اليوفي

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