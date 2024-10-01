تداول 151 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة
انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج 25 سفينة كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة.
كما تم تداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغ عدد الحاويات الواردة 1120 حاوية مكافئة بينما بلغ عدد الحاويات الصادرة 960 حاوية بما يشكل 46.2% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.
وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 151 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.
ووجه اللواء بحري / أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحه المهنيه بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسيه في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.
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