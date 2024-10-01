مصادر: هالة السعيد ومعيط أبرز المرشحين لخلافة محمود محيي الدين بصندوق النقد

كشفت شبكة "العربية Business"، عن انتهاء مدة ترشيح الدكتور محمود محيي الدين كممثل للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، بعد أن شغل المنصب على مدار دورتين منذ عام 2020.

المرشحون لخلافة محمود محيي الدين في صندوق النقد

وذكرت مصادر لـ "العربية"، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة، والدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أبرز المرشحين لتولي منصب ممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي.

الدكتور محمود محيي الدين، فيتو

وفي بيان صادر عن محمود محيي الدين ذكر فيه: "تشرفتُ بخدمة الدول الأعضاء في المجموعة على مدار دورتين متتاليتين منذ عام 2020 حتى عام 2024، وأنوّه بالتعاون المكثف مع محافظي المجموعة لدى صندوق النقد الدولي من الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل المساندة لهم، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وتطورات ومربكات كبرى على الصعيدين العالمي والإقليمي".

وأضاف محيي الدين: "أتطلع للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية من خلال عملي كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة".