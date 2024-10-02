نادي نجيب: الوقت مناسب لشراء الذهب
أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية وأحد تجار الذهب أن الفترة الحالية مواتية ومناسبة لشراء الذهب في حالة رغبة العميل وأن الأسعار تكاد تكون مناسبة.
وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق في تصريحات لفيتو إلى أن الأوضاع الحالية قد ترتفع إذا استمرت الأوضاع على ما هو عليه والتوترات الدولية بين بعض الدول والصراعات.
ولفت سكرتير شعبة الذهب السابق إلى أن الشبكة حاليا تبدأ أسعارها من ٣٠ ألف جنيه على الأقل مكونة من ٣ قطع وهي مناسبة للمقبلين على الزفاف.
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