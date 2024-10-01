قبل عودة كولر، المدير الرياضي الجديد للأهلي يجتمع مع سامي قمصان

الأهلي، يعقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، جلسة جديدة مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة السابق بالأهلي، من أجل مناقشة بعض الملفات الإدارية الخاصة بالفريق والترتيب للمرحلة المقبلة قبل عودة مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجازته في الخارج.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن هناك لائحة داخلية جديدة لفريق الكرة سيتم اعتمادها من قبل محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي عقب تنصيبه رسميًا في منصبه الجديد بعد استقالته من لجنة التخطيط.

اعتماد خطة العمل في المرحلة المقبلة

ويستعد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي لعقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطلع الأسبوع القادم من أجل اعتماد خطة العمل في المرحلة المقبلة.

وذكرت مصادر داخل الأهلي أن هناك حالة غضب من جانب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من مارسيل كولر بسبب طول فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بعد خسارة السوبر الإفريقي.



وأضافت المصادر: ضيق الوقت بين معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي موريتانيا الشهر القادم، وبعدها السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المحلي، وبعدها مباراة العين الإماراتي أمور دفعت لجنة التخطيط للتحفظ على فكرة طول فترة الراحة السلبية.



وأوضحت: لجنة التخطيط لفتت نظر سامي قمصان مدرب الأهلي في جلسة اليوم لهذا الأمر، وأكدت له أنه كان مطالبا بالتدخل وإقناع كولر بتقليص مدة الراحة السلبية من أجل تصحيح الأخطاء.



قمصان أكد أن الراحة كان متفقا عليها قبل مباراة السوبر بغض النظر عن النتيجة، ولكن لجنة التخطيط والخطيب أكدوا أن الأمور كانت في حاجة لتعديل الخطة بعد الخسارة لتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1، في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة الماضي على ملعب المملكة “أرينا".