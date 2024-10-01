معرض "صنع في دمياط"، نصائح هامة يجب معرفتها قبل اختيار أثاث المنزل (صور)

“صنع في دمياط” اختيار غرف الأثاث والعفش المناسب للبيت يعد من أحد أهم الأساسيات لأي منزل، هذا في الوقت الذي تم افتتاح معرض الأثاث "صنع فى دمياط ،" بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتنتهى فعاليات المعرض يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل.

الأثاث الدمياطي الفاخر

يضم"معرض صنع في دمياط" تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.

أهم النصائح عند الشراء

ويؤكد صناع الاثاث، أن هناك عددًا من المعايير والنصائح التي لا بد أن يراعيها العملاء والجمهور عند شراء غرف الأثاث والعفش تتضمن معرفة نوع الخشب واختيار الخشب الطبيعي فضلًا عن التأكد من الفنيش للمنتج ومستوى الأقمشة والدهانات.

عدم استخدام خامات بديلة فى صناعة الموبيليا

وأكد هاني الحجري، أحد صناع الأثاث بمحافظة دمياط، أحد العارضين بمعرض صنع في دمياط، بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بمدينة نصر، أهمية التأكد من تصنيع الأثاث من أخشاب طبيعية وليست بديلة، محذرًا من استخدام خامات بديلة في صناعة الموبيليا، لافتًا إلى أن أي أثاث يصنع من الخامات البديلة فهذا يضعف من متانة المنتج ولا يجعله يدوم وقتًا طويلًا مثل المنتج المعتمد على خامات الطبيعية والأصلية وهذا الأمر في الخامات سواء الأخشاب المستخدمة أو الدهانات، علمًا بأن الأثاث يعد من السلع المعمرة.

التأكد من كثافة الإسفنج ونوعية القماش

وأوضح الحجري في حديثه مع "فـيتـو" على هامش معرض صنع فى دمياط، أن الخامات البديلة يتغير شكلها بعد فترة سواء أكانت من الخشب البديل أو المنتجات المصنوعة من خشب “ام دى اف ”، لافتا الى ان الاثاث الدمياطى يعتمد على الخشب الطبيعي والزان والدهانات الجيدة، والعميل لا بد أن يرى كافة تفاصيل غرف الاثاث المراد شرائها، مشيرًا إلى أنه عند شراء الانتريهات، لابد من التأكد من كثافة الإسفنج ونوعية القماش.

شروط كتابة تعاقد العفش

وفيما يتعلق بأهمية بالتعاقد بين العميل وصاحب مصنع الأثاث، أوضح الحجري، أهمية التأكد من كتابة شرط بمواعد تسليم العفش وأن يكون هناك شرط جزائي بين الطرفين.

مشاركة 74 عارض بمعرض صنع في دمياط

ويشارك فى المعرض ٧٤ عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات

المعرض يتضمن مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكي والمودرن والذي يناسب جميع الأذواق

ويتضمن المعرض مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذي يناسب جميع الأذواق وكافة مساحات الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر

ويضم "معرض صنع في دمياط "، تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.