إزالة 8 مقابر مخالفة بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية

صرحت المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط بالإسكندرية، أن الإدارات المعنية بالحي تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لـ ٨ مقابر مخالفة تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية أبيس العاشرة.







وأوضحت رئيسة الحى، أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ إزالة المقابر المخالفة والتي تم الشروع في إنشائها بدون وجه حق بالتعدي على أراض زراعية بمشاركة إدارات: الجبانات، المباني والمشروعات والمتابعة وتحت إشراف المهندسة السكرتير العام للحي.

وأكدت رئيسة الحى،على كافة الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظًا على الصالح العام وجاري المتابعة.

واوضحت أن هذا يأتي ذلك بناءا على توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بضروره التصدي بكل حزم لأعمال البناء مخالف من المهد وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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