محافظة القاهرة تكشف حقيقة نقل سكان أحواش مقابر الإمام الشافعى

أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن هناك توجيهات للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بشأن حصر سكان أحواش المقابر تمهيدا لنقلهم، لافتا إلى أن المحافظة تدرس الآن تعويض السكان ماديا أو منحهم وحدات سكنية بديلة.

مقابر الإمام الشافعى

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـفيتو إن العلامات الحمراء المتواجدة على مقابر الإمام الشافعى، كانت بهدف حصر سكان أحواش المقابر، موضحا أن الحصر يتم فى كافة المقابر المتواجدة بالقاهرة.



وكانت قد أجرت " فيتو" جولة بشارع الطحاوي المسمي علي اسم أبي جعفر بن محمد الطحاوي والذي انتهت إليه رئاسة الطائفة الحنفية في مصر والذى يضم بين جانبيه مقابر غاية في الرقي والأناقة مبنية على الطراز المملوكي والعثماني والأندلسي لعظماء أثروا حياتنا السياسية والثقافية والأدبية في أزمنة خلت، ما تقطع بضع خطوات على قدميك حتى تتفاجأ بمقبرة إسماعيل باشا صدقي أحد أشهر ساسة مصر إثارة للجدل ومن ينسب إليه دومًا محاولة أثقال نفوذ الملك فؤاد بوضعه لدستور 1930 مبني يمتاز بجمال معماري فريد ولكن طالته يد خفية دونت على مدخلة باللون الأحمر الرقم 554 ما أن تنعطف يسارا حتى تصطدم بمقبرة يحيي باشا إبراهيم رئيس وزراء مصر الأسبق والملقب بشيخ القضاء والذي ينسب إليه الإفراج عن الزعيم سعد زغلول بعد أسبوعين فقط من توليه الوزارة وأيضا قد دون عليها هذا الرقم 556 نفس الشيء أيضا لمقبرة محمود سامي باشا البارودي والتي حملت الرقم 543 على مدخلها ومحمد توفيق نسيم باشا والتي حملت الرقم 544 وإلى جانبها مقبرة عدلي باشا يكن والتي خصت بالرقم 538 بجانب مقربتي محمد علوي باشا رائد طب الرمد في مصر وعمر عزمي باشا أول ناظر للزراعة في مصر والتي حملت الأرقام 502 و521، وجميعهم دون علي مدخلهم نفس الأرقام التي دونت علي مدخل مقبرة علي باشا فهمي والذي يشاع عن نية هدمها

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سكان مقابر الإمام الشافعى



والتقت بهم "فيتو" من سكان تلك المقابر خاصة الأثرية منها أجمعوا علي أن تلك الأرقام ليس لها من قريب أو بعيد بمسألة الهدم التي تحدث في المنطقة وأنها مجرد أرقام تعريفية قامت بها لجنة الحي لمعرفة أي المقابر التي يسكنها الناس ويتخذونها مأوى لهم.

" المباني اللي بتتهد بيكتبوا عليها إزالة مش أرقام".

هكذا يقول الحاج رضوان حسن62 عاما أقدم تربي بالمنطقة والذي أكد أن جميع المقابر المزالة أو التي ستزول يجري الإبلاغ بها قبل الإقدام على هدمها بشهرين علي الأقل ليتسني لأهل المقبور نقل رفاته أو المقيمين بداخل المقبرة من نقل أدواتهم ومعداتهم.

بينما يقول الحاجة روحية 56 أحد ساكني مقبرة يحي باشا إبراهيم: أنه لم يجر إبلاغها حتي الآن بنية السلطات إزالة المقبرة برغم أن تلك المقبرة من ضمن المقابر التي تم تدوين تلك الأرقام عليها.

مضيفة" الناس اللي بتحط الأرقام دي موظفين تبع الحي ولما سألتهم ليه، قالولي عشان نعرف المقابر إلي ساكن فيها أسر وناس".

شوقي رمضان 60 عام حارس مقبرة علي باشا فهمي والتي آثار علي أثرها الجدل المحتدم يقول "كل الي اعرفة أن الأرقام دي اتحطت ليها يومين وموظفين الحي قالولي أمنع اي حد يصور عند المدفن أو يسأل عن لية اتحطت الأرقام دي".

مضيفًا" معرفش بصراحة هي اتحطت لي بس لو هيهدوها كانو علي الأقل بلغوني أو بلغوا الورثة والي أكيد هيجوا عشان يشيلو رفات الباشا وينقلوها".