ندوة تثقيفية عن الوعي السياسي في الأقصر

عقدت ندوة تثقيفية نظمتها جامعة الأقصر بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، بداية جديدة لبناء الإنسان، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بعمل رئيس جامعة الأقصر وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

الوعي لدى الشباب

وأقيمت الندوة بمركزى شباب الزينية بحري والصعايدة، حيث حملت الندوة التثقيفية عنوان (تنمية الوعي السياسي لدي الشباب)، كما حاضرت بالندوة الدكتورة رضا عطا الله عضو هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة الأقصر ومدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة.

المجتمع المصري

وتهدف الندوة التثقيفية إلى رفع الوعي السياسي لدى الشباب بما يدور فى المجتمع المصري من تحديات سياسية وما يحاك ضد الأمة العربية من صراعات وحروب فكرية وهوية، أصبحت فيها قضية الوعي لدى أطياف الشباب المصري ضرورة حتمية تستوجب معها إيمانه العميق وتمسكه اليد بمعتقداته الدينية والفكرية والهوية الوطنية.

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