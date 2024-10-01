ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة وموقف محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بعد الجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 10 أهداف

2- كول بالمر تشيلسي 6 أهداف

3- بريان مبيومو برينتفورد 5 أهداف

3- لويس دياز ليفربول 5 أهداف

4- أولي واتكينز أستون فيلا 4 أهداف

4- جون دوران أستون فيلا 4 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 4 أهداف

4- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة السادسة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

1. ليفربول 15 نقطة

2. مانشستر سيتي 14 نقطة

3. آرسنال 14 نقطة

4. تشيلسي 13 نقطة

5. أستون فيلا 13 نقطة

6. فولهام 11 نقطة

7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة

8. توتنهام هوتسبير 10 نقاط

9. برايتون 9 نقاط

10. نوتينغهام فورست 9 نقاط

11. بورنموث 8 نقاط

12. برينتفورد 7 نقاط

13. مانشستر يونايتد 7 نقاط

14. وست هام يونايتد 5 نقاط

15. إبسويتش تاون 4 نقاط

16. إيفرتون 4 نقاط

17. ليستر سيتي 3 نقاط

18. كريستال بالاس 3 نقاط

19. ساوثهامتون نقطة واحدة

20. وولفرهامبتون نقطة واحدة

