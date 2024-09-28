السبت 28 سبتمبر 2024
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رياضة

نجم آرسنال السابق يثير الجدل حول انتقال هالاند للدوري السعودي

هالاند
هالاند

الدوري الإنجليزي يعتقد أسطورة آرسنال إيمانويل بيتي  بأن النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قد ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل.
 


قال بيتي في تصريحاته: "أعتقد أنه في يوم من الأيام قد ينتهي بنا الأمر برؤية إيرلينج هالاند في المملكة العربية السعودية، اعتمادًا على كيفية تطور المستوى هناك".


وأضاف: "ولكن ليس الآن، لأن اللاعب يركز بشكل كامل مع مانشستر سيتي".


منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، أثبت هالاند نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم، وسجل النجم النرويجي 100 هدف في 105 مباريات فقط مع الفريق، مما يجعله أحد أخطر هدافي أوروبا.


في الموسم الحالي، سجل هالاند بالفعل 10 أهداف في الدوري في 5 مباريات فقط، بما في ذلك ثلاثيات متتالية وهدفين ضد برينتفورد.

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