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حدث عربي تاريخي في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ليفربول أمام وولفرهامبتون،
ليفربول أمام وولفرهامبتون، فيتو

شهدت مباراة وولفرهامبتون أمام ليفربول، مساء اليوم السبت، رقمًا تاريخيًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.

 

رقم تاريخي في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون

وسجل إبراهيما كوناتي، هدف تقدم ليفربول في اللقاء، في الدقيقة 45+2، قبل أن يتعادل الجزائري ريان آيت نوري للوولفز، في الدقيقة 56.

ووضع المصري محمد صلاح ليفربول في المقدمة، حيث سجل هدف تقدم الريدز من علامة الجزاء، في الدقيقة 61.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس"، فإن مباراة ليفربول وولفرهامبتون هي الأولى في تاريخ البريميرليج، التي يسجل خلالها لاعبين عربيين من فريقين مختلفين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز 20 والأخير.

 

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