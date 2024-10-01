طرح فيلم Deadpool & Wolverine على المنصات الرقمية
DEADPOOL، طرح فيلم Deadpool & Wolverine، اليوم الثلاثاء للمشاهدة علي المنصات الرقمية، وذلك بعد رفعه رسميا من صالات العرض السينمائية.
وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.
رايان رينولدز يكشف حقيقة تقديم أجزاء مستقبلية لـ فيلم Deadpool & Wolverine
كشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".
وقال رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم "Deadpool & Wolverine"، "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".
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