طرح فيلم Deadpool & Wolverine على المنصات الرقمية

DEADPOOL ، طرح فيلم Deadpool & Wolverine، اليوم الثلاثاء للمشاهدة علي المنصات الرقمية، وذلك بعد رفعه رسميا من صالات العرض السينمائية.

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

رايان رينولدز يكشف حقيقة تقديم أجزاء مستقبلية لـ فيلم Deadpool & Wolverine

كشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

وقال رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم "Deadpool & Wolverine"، "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".