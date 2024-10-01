الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح فيلم Deadpool & Wolverine على المنصات الرقمية

Deadpool & Wolverine،
Deadpool & Wolverine، فيتو

DEADPOOL، طرح فيلم Deadpool & Wolverine، اليوم الثلاثاء للمشاهدة علي المنصات الرقمية، وذلك بعد رفعه رسميا من صالات العرض السينمائية.

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

رايان رينولدز يكشف حقيقة تقديم أجزاء مستقبلية لـ فيلم Deadpool & Wolverine

كشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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وقال  رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم "Deadpool & Wolverine"، "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".

هيو جاكمان وريان رينولدز مرشحان لتقديم حفل الأوسكار 2025

هيو جاكمان يسترجع ذكريات الاتفاق على فيلم Deadpool & Wolverine

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