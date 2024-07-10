الأربعاء 10 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

شرط رئيس مارفل لعودة هيوجاكمان لتجسيد دور Wolverine

رئيس مارفل وهيوجاكمان،
رئيس مارفل وهيوجاكمان، فيتو

DEADPOOL، كشف شون ليفي، مخرج فيلم Deadpool & Wolverine، بأن رئيس استديوهات مارفل كيفين فيجي، وافق علي أن يعود الممثل هيوجاكمان، لتجسيد دور وولفرين ـ Wolverine، في حاله واحدة فقط.

وذكر شون ليفي، أن فيجي وافق علي عودة تجسيد هيوجاكمان لشخصية Wolverine، اذا ارتدى بدلته الصفراء الرسمية الشهيرة، والتي ظهرت بها الشخصية في بدايتها، خلال أفلام أكس مين.

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فيلم مارفل DEADPOOL & WOLVERINE

ويعد فيلم 'DEADPOOL & WOLVERINE'، أحد أكثر الأفلام انتظارا للطرح خلال عام ٢٠٢٤، بسبب عودة شخصية Wolverine، لعالم مارفل، بعد أن تم إعلان وفاتها في فيلم Logan، الذي طرح عام ٢٠١٧، وحقق نجاحا كبيرا.

أفيش جديد لـ DEADPOOL & WOLVERINE مستوحى من BEAUTY AND THE BEAST

روب ماكيلهيني مفاجأة فيلم "DEADPOOL & WOLVERINE"

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Deadpool And Wolverine هيو جاكمان Wolverine رئيس مارفل وWolverine Wolverine والبذله الصفراء دور Wolverine

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