تعليم الأقصر ينظم ورشتي عمل للعاملين والطلاب (صور)
دشنت وحدة الدعم والتواصل بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ورشة عمل حول حقوق الموظف المالية والإدارية والقانونية بمكتبة مصر العامة، والتي استهدفت رؤساء الأقسام ومديري الإدارات النوعية بالمديرية والإدارات التعليمية.
التربية والتعليم
يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
الصحافة الإلكترونية
وفي السياق ذاته أقيمت ورشة عمل أخرى بمدرسة السلام الخاصة حول الصحافة الإلكترونية، وكيفية تنفيذ مجلة إلكترونية وفق الضوابط الوزارية، والتي أشرف عليها توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية.
و أكد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة على الدور البارز الذي تقوم به المبادرة في توعية المعلمين والعاملين بالمديرية بشتى الإدارات والأقسام والتخصصات، وكذا تنمية الطلاب مهاريًا ومعرفيًا.
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