يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

نشرت دورية “نيتشر أسترونومي” الأمريكية العلمية دراسة تستعين ببيانات من تلسكوبات موجودة في ولاية هاواي حول أول كوكب صخري يجري رصده وهو يدور حول نجم يشرف على نهايته.

دراسة لكوكب يدور حول نجم شارفت نهايته

ودراسة هذا الكوكب تقدم لمحة عما قد يكون عليه كوكب الأرض بعد مليارات السنين.

وذكرت الدراسة أن الكوكب، الذي تعادل كتلته 1.9 مرة كتلة كوكب الأرض، يدور حول قزم أبيض يبعد نحو 4200 سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي ويقع قرب مركز مجرتنا درب التبانة وبدأ حياته نجمًا طبيعيًا أكبر من شمسنا مرة أو مرتين وتساوي كتلته الحالية نصف كتلة الشمس.

يذكر أن النجوم التي تقل كتلتها عن ثمانية أمثال كتلة الشمس تتحول في نهاية حياتها إلى أقزام بيضاء، وهو أكثر أنواع البقايا النجمية شيوعا.