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خارج الحدود

مصادر تكشف مصير منير المقدح قيادي "فتح" بعد محاولة اغتياله بمخيم عين الحلوة (فيديو)

اللواء منير المقدح،
اللواء منير المقدح، فيتو

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، استهدفت شخصية قيادية في حركة "فتح".

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد "كتائب شهداء الأقصى" الجناح المسلح لحركة "فتح"، في لبنان، اللواء منير المقدح.

وأكدت المصادر أن منير المقدح نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية، وأنه لم يصب بأذى خلال الغارة التي استهدفت منزله.

ولم يظهر مقدح على العلن بعد الغارة ولم يصدر أي إعلان رسمي من جانب حركة "فتح" في لبنان أو فلسطين بشأن مصيره بعد الغارة.

وأشارت المصادر إلى أن مقدح، الذي سبق أن تعرض لمحاولات اغتيال، لم يكن متواجدًا في المنزل لحظة قصفه من جانب الطيران الإسرائيلي.

وأسفرت الغارة بحسب مصادر لبنانية عن سقوط 5 قتلى في الغارة الإسرائيلية على مخيم "عين الحلوة" في صيدا.

وهذه أول ضربة للمخيم المكتظ بالسكان منذ اندلاع الأعمال القتالية عبر الحدود قبل عام تقريبًا. وهو أكبر المخيمات الفلسطينية العديدة في لبنان، وفق "رويترز".

 

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