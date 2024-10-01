قبل الهجوم البري، أمريكا تحدد موقفها من الانخراط في عمليات إسرائيل بلبنان

الهجوم البري على لبنان، أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنخرط في العمليات التي تخوضها إسرائيل في لبنان.

وقالت سينج في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حثّ نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على ضرورة حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية.

وأضافت: "جهودنا مستمرة مع كل الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات".

وتابعت قائلة: "لا نريد حربا مع إيران ووكلائها لكننا سنرد على أي هجوم يستهدف قواتنا".

وشددت على أن بلادها "تحتفظ بحق الدفاع عن النفس ضد هجمات وكلاء إيران على قواتنا".

وفيما يتعلق باغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قالت سينج: " حسن نصر الله يستحق المحاسبة لكننا نريد خفض التوتر وتجنب الحرب".

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

ونقلت "رويترز" عن مراسلها في بيروت أنه شاهد وميضا من الضوء وسمع دوي انفجارات قوية.

وقال ناشطون لبنانيون، إن الغارات العنيفة استهدفت منطقة المريجة وتسببت بتدمير 8 بنايات.

كما استهدفت 7 غارات عنيفة منطقتي الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية.

من جهتها أكدت الصحة اللبنانية مقتل 95 شخصا في الغارات الإسرائيلية على الجنوب خلال 24 ساعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر في وقت سابق من أنه سيضرب مباني محددة في الضاحية، وهي منطقة مكتظة بالسكان جنوب العاصمة اللبنانية، مع تنامي المخاوف من غزو بري وشيك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن على السكان في أحياء الليلكي، حارة حريك، وبرج البراجنة، إخلاء المباني المحددة في الخارطة التوضيحية التي نشرها على حسابه على منصة "إكس".

وأضاف أن على المتواجدين جميعهم في المباني المحددة في الخرائط، بالإضافة إلى المباني المجاورة، مغادرتها فورًا، وذلك بسبب قربها من مصالح ومنشآت تابعة لـ "حزب الله" سيتم استهدافها الليلة.