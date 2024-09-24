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أخبار مصر

ظهور نجم حجمه 3 أضعاف الشمس مقترنا بالقمر في سماء مصر فجر الخميس

القمر، فيتو
القمر، فيتو

أكد الدكتور الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر يشرق في الـ 1:00 صباحا تقريبا يوم الخميس 26 سبتمبر، ويكون مقترنا مع النجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم).

 

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وقال تادرس إنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي عند شروق الشمس.

 

النجم بولوكس

وأشار إلى أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

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اقتران القمر أشرف تادرس الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية النجم بولوكس

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