ثنائي بيراميدز يحجز مكانه بقائمة منتخب مصر وهذا موقف رمضان صبحي

منتخب مصر، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن قرر استدعاء ثنائي بيراميدز مصطفى فتحي الجناح الأيمن وزميله إبراهيم عادل الجناح الأيسر لمعسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه خلال أيام قليلة إستعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥، المقرر إقامتها في المغرب.

مصطفى فتحى، فيتو

موقف رمضان صبحي من معسكر الفراعنة

وفجر المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن رمضان صبحي يقترب كثيرًا من العودة لصفوف منتخب مصر بعد غياب طويل، وربما يشهد المعسكر المقبل عودة جناح بيراميدز للدخول في الهيكل الرئيس في تشكيلة الفراعنة، خاصة أن حسام حسن سبق له أن تحدث عن اللاعب بشكل إيجابي وأكد أنه سيعود لصفوف منتخب مصر، عندما يستعيد فورمته الفنية والبدنية.

محمود مرعي مدافع بيراميدز، فيتو

حسام حسن يفاضل بين ثنائي دفاع بيراميدز

وبحسب المصدر نفسه فإن حسام حسن يفاضل بين ثنائي دفاع بيراميدز محمود مرعي وأحمد سامي من أجل اختيار أحدهما لدعم دفاع الفراعنة خلال مواجهتي موريتانيا، وإن كان مرعي يبدو الأقرب نظرا لمشاركته أساسيًّا في تشكيلة بيراميدز طوال الموسم الماضي وظهوره بمستوى جيد نال إشادة أغلب الخبراء.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.