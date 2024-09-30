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رياضة

حسام حسن يحدد موعد سفر منتخب مصر إلى موريتانيا

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، موعد السفر إلى موريتانيا لمواجهة منتخبها في لقاء الإياب بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على متن طائرة خاصة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا وحيدا على الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، في اليوم السابق للمباراة 14 أكتوبر، على أن تعود البعثة إلى القاهرة فور انتهاء المباراة مباشرة.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر موعد لمباراة الإياب أمام نظيره المصري في الجولة الرابعة من التصفيات. 

 يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، للدخول في معسكر تدريبي، في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

 

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

حسام يبحث ترتيبات معسكر أكتوبر

وعقد حسام حسن وشقيقه إبراهيم جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي، بعد العودة من بوتسوانا، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

منتخب مصر يستعد لمواجهة موريتانيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين.

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن موريتانيا التصفيات لمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025

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