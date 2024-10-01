الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

قصف صاروخي يستهدف قاعدة فيكتوريا التي تتمركز بها قوات أمريكية في بغداد

قاعدة عسكرية في العراق،
قاعدة عسكرية في العراق، فيتو

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء بأنه تم استهداف "قاعدة فكتوريا" في مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر أمني إن قاعدة فيكتوريا العسكرية في محيط مطار بغداد تعرضت قبل قليل لقصف بالصواريخ.

وأضاف المصدر أنه "تم تفعيل منظومة السيرام للإنذار".

وأشار إلى سقوط صاروخ بين الجدار الفاصل بين الجدار المدني والعسكري.

كما ذكر مصدر أمني ثان في تصريح لوكالة "شفق نيوز" أن القصف تم بصاروخين حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة تحديدًا عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب والآخر قرب مدرج في المطار المدني.

ولفت المصدر إلى أن القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.

و"قاعدة فكتوريا" قاعدة عسكرية عراقية تضم عددًا من القوات الدولية بينها قوات أمريكية.

 

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