بيان أمريكي عراقي مشترك بانتهاء مهمة التحالف في بغداد خلال 12 شهرا
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بيانا رسميا، اليوم الجمعة، أعلنا خلاله انتهاء مهمة التحالف في بغداد خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025
موعد إنتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين، مرجحا أن يتم توقيع اتفاق خلال أيام.
جدولة خروج التحالف الدولي من العراق
وأوضح العباسي أن التفاهم يتضمن مرحلة أولى من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان.
ولفت العباسي في حديثه لقناة "الحدث" إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اعتبر أن "سنتين غير كافيتين" لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد "رفضت بالتأكيد طرحه لسنة ثالثة".
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