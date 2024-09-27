السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان أمريكي عراقي مشترك بانتهاء مهمة التحالف في بغداد خلال 12 شهرا

التحالف الدولي في
التحالف الدولي في العراق، فيتو

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بيانا رسميا، اليوم الجمعة، أعلنا خلاله انتهاء مهمة التحالف في بغداد خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025

موعد إنتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق 

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين، مرجحا أن يتم توقيع اتفاق خلال أيام.

جدولة خروج التحالف الدولي من العراق 

وأوضح العباسي أن التفاهم يتضمن مرحلة أولى من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان.

ولفت العباسي في حديثه لقناة "الحدث" إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اعتبر أن "سنتين غير كافيتين" لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد "رفضت بالتأكيد طرحه لسنة ثالثة".

txt

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء إيلات بطائرات مسيرة (فيديو)

txt

العراق يتقدم بطلب لعقد قمة عربية إسلامية طارئة لهذا السبب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العراق التحالف الدولي واشنطن

مواد متعلقة

العراق يتقدم بطلب لعقد قمة عربية إسلامية طارئة لهذا السبب

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة لواء جولاني الإسرائيلية

التحالف الدولي يستهدف مخزنًا للسلاح لميليشيا الحوثي في الحديدة

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها

الزمالك يتوج بطلا للسوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز 4 ـ 3 بركلات الترجيح

خامنئى يدعو إلى اجتماع عاجل وحزب الله يلتزم الصمت، هل نجحت عملية اغتيال حسن نصر الله؟

موسم الرياض يمنح الزمالك جائزة مالية ضخمة بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

التقرير الطبي للاعب نادي السكة بعد قطع يده بكرداسة والأمن يتوصل إلى الجناة

أسباب الاجتماع الأخير لـ نصر الله وقياداته في الضاحية الجنوبية

منوعات

المزيد

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، عبد القدوس الإسرائيلي "خادم الرسول"

بالتزامن مع السوبر الإفريقي، بيان عاجل من الأزهر للتحذير من التعصب الرياضي بعد المباريات

المزيد
الجريدة الرسمية