العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط الزراعات في الأقصر

عثر أهالي مركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر على جثة شاب مجهول الهوية به طعنات نافذة متفرقة بالجسم وعاريًا.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن العثور على جثة شاب يرجح أنه في أوائل العشرينيات مجهول الهوية بدون متعلقات شخصية به عدة طعنات متفرقة بالجسم بآلة حادة، وملقاة بأول شارع العصارة بجوار بنزينة الراسي بالزراعات بمنطقة البياضية.

تكثيف التحريات

وتواصل وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن عقب التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.