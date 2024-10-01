مجدي طلبة: تعيين قمصان في منصب مدير الكرة كان قرار خاطئ من البداية
أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا داخل النادي الأهلي قرار صائب من قبل مجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.
قرار تعيين قمصان
وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن قرار تعيين سامي قمصان في منصب مدير الكرة كان قرار خاطئ من البداية لأنه لن يستطيع القيام بالدور الإداري والفني معا داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر".
وأضاف: "محمد رمضان قادر على إعادة الانضباط من جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة".
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