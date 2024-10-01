الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجدي طلبة: تعيين قمصان في منصب مدير الكرة كان قرار خاطئ من البداية

سامي قمصان، فيتو
سامي قمصان، فيتو

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا داخل النادي الأهلي قرار صائب من قبل مجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.

 

قرار تعيين قمصان 

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن قرار تعيين سامي قمصان في منصب مدير الكرة كان قرار خاطئ من البداية لأنه لن يستطيع القيام بالدور الإداري والفني معا داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر".


وأضاف: "محمد رمضان قادر على إعادة الانضباط من جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجدي طلبة محمد رمضان النادي الأهلي سامي قمصان الأهلي

مواد متعلقة

ناصر منسي: جمهور الأهلي لم يخفني وسجلت في الشناوي بذكاء

محمد شبانة يعلق على تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

الأكثر قراءة

حسين لبيب: شيكابالا عقده مفتوح مع الزمالك وهو الوحيد اللي في مصر يقول يلعب إمتى ويبطل إمتى

ثنائي بيراميدز يحجز مكانه بقائمة منتخب مصر وهذا موقف رمضان صبحي

بائع يطعن عمه بسلاح أبيض بسبب الخلاف على الميراث في سوهاج

محمد فاروق: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لضم أسامة جلال من بيراميدز

انخفاض على كافة الأنحاء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 01 - 10- 2024 في مصر

خريطة الطرح الجديد لشقق بيت الوطن للمصريين بالخارج

صحيفة أمريكية: مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان توقفت

زيادة جديدة في سعر مضاد حيوي شهير لعلاج الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي

منوعات

المزيد

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية