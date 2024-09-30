محمد شبانة يعلق على تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يستحق "العتاب" في منح مارسيل كولر المدير الفني للفريق "كل قواعد اللعب"، في إدارة ملف كرة القدم بالنادي، مشيرًا إلى أنه واحد من أبرز المدربين في تاريخ القلعة الحمراء وهو خارج التقييم الفني، لأنه تسلم فريق مهلهل بعد موسم 2022، ثم حقق كل الالقاب بعد موسمين ليصل لـ9 بطولات بجانب برونزية المونديال.

كولر نجح بشكل مبهر مع الأهلي

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر نجح بشكل باهر مع الأهلي، لكنه عندما تملكه شعور بالقدرة على التحكم بمفرده، ورحل سيد عبدالحفيظ ثم جاء خالد بيبو، ولا يمكن أن يكون منصب مدير الكرة (شاغرًا) في النادي الأهلي، وهناك لوائح في القلعة الحمراء يجب تطبيقها".

وأضاف: "الأهلي يضم نجومًا كثيرة، بدءًا من عم حارث، فما بالك بلاعبي الأهلي وإغراءات النجومية، يلزمها شخص يشبه (الشاويش عطية)، وقادر على تحجيم أي لاعب يُصاب بالغرور وإحساس التشبع بالبطولات، وشعور التعالي قد يتسرب للبعض، لذلك هذه الأمور تستلزم وجود مديرًا للكرة يتمتع بشخصية قوية".

وأكمل: "الأهلي تنازل عن الحق في بداية الموسم بوجود مدير كرة حتى زادت الأزمات وخسر السوبر الإفريقي، لذلك كان لابد من الإسراع بالتراجع عن القرار وتعيين مديرًا للكرة بشكل رسمي وهو ما تم الإعلان عنه خلال الساعات الماضية".

وتابع: "الأهلي منح الزمالك الانتصار فنيًا، ولم يقدم أي شئ في الملعب، لأن الفريق أصبح (كله بهوات)، وعندما يصبح (كله باشاوات) لا يوجد (أنفار)، الأهلي افتقد القوة الهجومية ولم يكن هناك روح داخل الملعب، وظهر الدلع والاستهتار بعدما وافقت لجنة التخطيط على عدم وجود مديرًا للكرة في بداية الموسم، لذلك تقرر التراجع سريعًا اليوم".

وزاد: "تم تعيين رمضان مديرًا رياضيًا للنادي الأهلي بصلاحيات مدير الكرة، ومشرفًا على لجان التعاقدات والاسكاوتنج، ويبدو أنه لا يُوجد حالة من الرضا عن أداء اللجان كما واضح خلال البيان، وبذلك يتراجع النادي عن قراره السابق الذي تم تعيين سامي قمصان قائمًا بالأعمال والذي كان قرارًا خاطئًا".

وأكد: "مارسيل كولر من أبرز المدربين الأجانب الذين عملوا في الأهلي، ولكن كونه يتحكم بمفرده في منظومة الكرة هذا خطأ كبير، ورمضان عاد بعد 30 عامًا للنادي الأهلي ووقتها أيضًا خسر السوبر الإفريقي عام 1994، وهل وافق كولر على تعيينه رسميا أم لا؟!، وهل كان هناك داعٍ للإسراع في إصدار القرار خلال وجود كولر في سويسرا؟!، أم كان الأفضل الانتظار لحين عودته؟!".

وأضاف: "هل كان قرار تعيين محمد رمضان بالاتفاق مع كولر أم لا؟!، الأهلي حاليًا في مرحلة استهداف من المنافسين، والبعض سيحاول انتقاد لاعبيه والتقليل منهم، كما حدث خلال الساعات الماضية وتم شن هجومًا ضاريًا ضد عددًا من اللاعبين بعد خسارة السوبر الإفريقي، وهذا القرار تصحيح لخطأ سابق يخص عدم وجود مدير للكرة".