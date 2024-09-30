الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة

الفنان أحمد عزمي،
الفنان أحمد عزمي، فيتو

أحمد عزمي، قال الفنان أحمد عزمي إن "مشكلة الوسط الفني عندما تغيب فترة لأي ظرف تبتعد عن الترشيحات الخاصة بالمشاركة في الأعمال الفنية، وغيابي أخرجني من المشهد".

 

أكبر مشكلة واجهت أحمد عزمي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي ام سي": "المشكلة الأكبر إن الأعمال اللي قدمتها الفترة الماضية كانت خارج مصر والناس لم ترها، آدم ابني هو من جعلني أتحرك وأناشد القائمين على الصناعة لدعمي في ترشيحات الأعمال الفنية".

 

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أحمد عزمي ضيف إسعاد يونس الليلة

طموح أحمد عزمي 

وتابع أحمد عزمي: "حاسس إني عايز أبقى مثل أعلى لأبني آدم ويبقى فرحان بيَّ، وأنا وهو لما ننزل أي مكان بنلاقي حب من الناس، وحسيت إني مقصر شوية وإني لازم أوصل صوتي للقائمين على الشركة المتحدة وكتبت منشور وقعدت أعدل فيه لمدة يومين علشان ما أضغطش ولكن أنوَّر فلاش على أحمد عزمي وإن له تاريخ كويس يستحق منحه الفرصة".


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أحمد عزمي الفنان احمد عزمي إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة ابن أحمد عزمي

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