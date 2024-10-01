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رياضة

محمد فاروق: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لضم أسامة جلال من بيراميدز

أسامة جلال
أسامة جلال

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك قدم عرضًا جديدًا لإدارة نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة “تن”: "يتمسك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بضم مدافع سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعثر التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد وأحمد كالوشا مدافع فريق إنبي بسبب الخلاف على المقابل المادي".

الزمالك يعرض صفقة تبادلية ومبلغ مالي

وأضاف: "عرض نادي الزمالك على إدارة نادي بيراميدز التعاقد مع أسامة جلال مقابل انتقال حسام أشرف مهاجم الفريق الأبيض الصاعد نهائيًا للفريق السماوي مع دفع مقابل مادي يصل إلى 20 مليون جنيه لضم أسامة جلال رسميًا في الميركاتو الصيفي".

 

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محمد فاروق الزمالك بيراميدز أسامة جلال نادي الزمالك

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