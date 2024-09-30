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رياضة

أبطال حرب أكتوبر في احتفالية المصري بمناسبة ذكرى الانتصار

انتصارات حرب اكتوبر،
انتصارات حرب اكتوبر، فيتو

يستضيف النادي المصري الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والمقامة تحت رعاية كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري ذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت القادم الموافق الخامس من أكتوبر المقبل بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) بمشاركة نخبة من أبطال حرب أكتوبر من الرياضيين وبحضور رجال الإعلام ونجوم كرة القدم المصرية.

 

جدير بالذكر أن تلك الاحتفالية تعد الثامنة على التوالي التي تنظمها الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع بمناسبة هذه الذكرى المجيدة والغالية على قلوب المصريين جميعًا.

تأجيل فترة الإعداد

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري  تأجيل انطلاق معسكر الفريق والذي كان محددا له غدا الثلاثاء، ليبدأ الجمعة الرابع من أكتوبر المقبل وذلك بسبب سفر علي ماهر مدرب الفريق إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 9 أكتوبر القادم وينتهي يوم 24 استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر.

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

ويكثف مجلس إدارة النادي المصري اتصالاته بالمسؤولين لخوض مبارياته في الموسم الجديد على أحد ملعبي هيئة قناة السويس، أو استاد الجيش بالسويس، والعاصمة الادارية وذلك لقرب الملعبين من مدينة بورسعيد ما يسهل حضور الجماهير.

وحصل النادي المصري على البطاقة الدولية للثنائي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معهما وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

وتعاقد النادي المصري مع تسع صفقات صيفية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.

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