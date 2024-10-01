محمد أبو العلا: بنتايك كان مفاجأة السوبر أمام الأهلي والزمالك يحتاج إلى مزيد من الصفقات

أكد محمد أبو العلا نجم نادي الزمالك السابق، أنه من الطبيعي أن يتوج النادي الأبيض بالألقاب، ولم يكن طبيعيًا ابتعاده عن البطولات، مشيرًا إلى أن النادي كان يمر بأزمات كثيرة منها ملف الديون الخارجية.

وقال أبوالعلا عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "البعض تصور أن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي شيء غريب، وهو كان من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية حتى عام 2005، والعودة لحصد الألقاب القارية أمر جيد بعدما تم تسديد مليار و200 مليون جنيه مديونيات مختلفة، للتأمينات والضرائب ومستحقات لاعبين وهو ما كان يمثل إهدار للمال العام عانى منه النادي خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "العودة للبطولات القارية أمر يحسب لنادي الزمالك في الوقت الحالي، والنادي يظل منافسًا على الألقاب القارية، والمباراة الأخيرة مع الأهلي كان له اهتمام كبير في ظل جماهيرية القطبين، أصحاب الشعبية الكبيرة على مستوى الوطن العربي، ويجب الاستفادة من ذلك في صناعة كرة القدم لزيادة الموارد للأندية، لأن القطبين هم القوى الناعمة، ولا بد أن يكون هناك مسئولية للمسئولين خلال المرحلة المقبلة، من أجل العودة لمنصات التتويج في إفريقيا".

وواصل: "الحكم معتز الشلماني بدأ لقاء السوبر الإفريقي بشكل جيد وتقنية الفار ورطت الحكم في بعض القرارات، لكنها في النهاية كانت حافز للاعبين من أجل الفوز بالبطولة".

الزمالك يحتاج للتدعيم خلال الفترة المقبلة

وأكمل: "الزمالك لازال يحتاج للتدعيم خلال الفترة المقبلة، وهناك مدافع أجنبي تحت السن تم التعاقد معه، كما يجب التعامل بذكاء وضم لاعبين بأسعار مقبولة، ولا بد من الاعتماد على سياسة (الكيف) وليس (الكم)، وهناك لاعب مثل بنتايك جاء إعارة مجانية وتألق في السوبر الإفريقي، وطريقة شراء اللاعبين تغيرت مؤخرًا وتم التعاقد مع لاعبين تحت السن".

وتابع: "الزمالك قام بضم صفقات كثيرة بمعدل غير عادي، ولازال في حاجة للتدعيمات الآخرى، ومحمود بنتايك فاجئني في لقاء الأهلي، وظهر بشخصية كبيرة رغم أنه لعب لأول مرة بعدما تم التعاقد معه منذ أسبوعين، وسط حالة شكوك كبيرة في امكانيات اللاعب، وعمر فرج أيضا لاعب جيد ومحمد حمدي أيضا من العناصر الواعدة بالفعل".

وزاد: "الزمالك استعاد بعض المعارين منهم حسام أشرف الذي كان هدافا للدوري، بالإضافة لـ أحمد محمود وغيرهم من اللاعبين المميزين".

وأشار إلى أن الزمالك قادر على المنافسة في الموسم الحالي، والنادي يحتاج للهدوء والاستقرار وعدم الانسياق وراء أي أزمات مطلقًا، والأمور إذا سارت بهدوء سيعود النادي إلى طبيعته ويحقق البطولات.