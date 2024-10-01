عمالقة القراء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة الأنعام 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي التوبة/ يونس 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور النحل والحاقة وقصار السور 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامي الدمنهوري وما تيسر من سورة التوبة 15 ق
52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عيد حسن سيد وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق
11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق
57: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله طبل وما تيسر من سورتى الواقعة والحديد 30ق
37: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادى وما تيسر من سورة المائدة 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة الشيخ د/محمد عبد دراز 5ق الساعة 16:13
مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورتى الحجر / النحل 29ق
20:02 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الحج 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور القمر/ الرحمن/ التكوير 42ق
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشي وما تيسر من سورة النحل 15ق
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق
03:48(بعد منتصف الليل) للشيخ /عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة البقرة 40
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