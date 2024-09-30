تفاصيل القبض على نصاب ادعى أنه مستشار بمحكمة الاستئناف

حرر اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي محضرا بقسم الشرطة ضد متهم بانتحال صفة مستشار.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا بتلقي رئيس مباحث الدقي المقدم حسام العباسي، بلاغًا من رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح، بحضور شخص لمقر الحي وادعائه أنه مستشار بمحكمة الاستئناف وطلب مقابلته.



وتابع إنه عندنا طلب منه بطاقته الشخصية للتأكد من هويته تبين أنه يدعى “أ. ك” (61 سنة)، حاصل على ليسانس حقوق.



ووفق تحريات رجال المباحث، تبين أن المتهم حضر للحي للتوسط في إنهاء مخالفات لموكل يمتلك “كافيه”.

حُرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات اللازمة.