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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 14

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

فاجأ مسلسل برغم القانون الحلقة 13 الجمهور بأحداث غير متوقعة على الإطلاق، حيث انتهت أحداث الحلقة باعتداء ياسر “وليد فواز” على زوجته فاتن “رحاب الجمل” وهروبه وتركها وحدها غارقة في دمائها ولم يتم الكشف عما إذا كانت فاتن قد رحلت عن الحياة أم لا تزال على قيد الحياة، وهو ما يجعل الجمهور في انتظار الحلقة التالية من المسلسل على أحر من الجمر.

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 14

ويعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 14، وهي الحلقة الجديدة من المسلسل، على منصتي Watch It ويانجو بلاي قبل العرض على التليفزيون بـ 24 ساعة، أي أنها ستتوفر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء على منصتي Watch It وYango Play، وستعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 14 غدًا الأربعاء في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV.

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.  

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