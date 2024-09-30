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أخبار مصر

وزير البترول يعين ريهام علفة رئيسا لشركة الإسكندرية للبترول

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف ريهام محمد سيد أحمد أحمد علفة رئيسًا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول اعتبارًا من (٢٠٢٤/١١/٢١) على أن تعتبر الفترة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى (۲۰۲٤/۱۱/۲۰) فترة تسليم وتسلم مع الكيميائى علاء الدين محمد أمين عيد.

وذلك لدعم قطاع البترول بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات  بما يتماشى مع استراتيجية مصر ۲۰۳۰، وتسعى الوزارة لضمان استمرارية تطوير مختلف أنشطة القطاع وخاصة فى مجال الموارد البشرية، الذي يعد عنصرًا أساسيًّا ومحفزًا للتنمية الشاملة والمستدامة ومن المحتمل أن يصدر وزير البترول خلال الأيام القليلة المقبلة حركة تغييرات شاملة لرؤساء بعض الشركات وذلك لإتاحة الفرصة لشباب القطاع لضمان زيادة الإنتاج من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

 

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اسكندرية للبترول البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تبادل الخبرات لموارد البشرية

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