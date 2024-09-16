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أخبار مصر

وزير البترول يشارك في مؤتمر جازتك 2024 بمدينة هيوستن الأمريكية

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو

يشارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غدًا الثلاثاء في فعاليات المؤتمر العالمى جازتك 2024 GASTECH  ، أحد أكبر التجمعات الدولية في مجال الطاقة والغاز الطبيعى والذى تُفتتح اعماله غدًا في مدينة هيوستن الأمريكية ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى، وذلك بمشاركة  عدد كبير من وزراء الطاقة والمسؤولين ورؤساء الشركات المختصة بالغاز الطبيعى والمسال والهيدروجين وتقنيات المناخ وحلول الطاقة منخفضة الكربون والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة بصفة عامة.
 

 

ومن المقرر أن يشارك المهندس كريم بدوى غداَ في الجلسة الوزارية الافتتاحية للمؤتمر والتي ستعقد بعنوان " من الخفض إلى التكيف: اجتياز التقلبات الجيوسياسية في ظل نظام عالمى منقسم "، ويرأس كذلك مائدة مستديرة تحت عنوان " مصر: تشكيل مستقبل واقعى وعملى للطاقة ".


كما من المقرر أن يعقد الوزير على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في عدد من الدول، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المختصة بالطاقة 

 

أهم أهداف المؤتمر  الرؤية والإبداع والعمل 


ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار " تحويل الطاقة من خلال الرؤية والإبداع والعمل " حيث تتضمن فعالياته الرئيسية مؤتمرات استراتيجية، وفنية وتجارية، وفعاليات متعلقة بتكنولوجيات المناخ واستخدام الذكاء الاصطناعى، والهيدروجين كمصدر للطاقة  ، كما يتضمن فعاليات خاصة بدعم التنوع والتكافؤ بين الجنسين في مجال الطاقة، ودعم قادة المستقبل من الشباب، علاوة على  عدد جلسات من الموائد المستديرة لمناقشة الاستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ  ، ومن المنتظر ان يشارك في هذه الفعاليات اكثر من 50 الف مشارك و1000 متحدث رفيع المستوى من 125 دولة في اكثر من 160 جلسة حوارية، علاوة على 800 عارض في المعرض المصاحب للمؤتمر  .

 

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