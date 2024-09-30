الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مطوري القاهرة الجديدة ترحب بقرارات وزير الإسكان

محمد البستاني
محمد البستاني

أشادت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بالقرارات الصادرة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني، والتي جاءت استجابة للطلبات التي تقدمت بها الجمعية في أول اجتماعاتها معه عقب توليه المسؤولية.

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس الجمعية، إن الاستجابة السريعة من وزير الإٍسكان لأكثر من 4 مطالب هامة قدمها مجلس الإدارة خلال اجتماعه قبل شهر تقريبا، تكشف عن اتجاه الدولة للتيسير على المطورين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف، بأن أولى المطالب التي تم مناقشتها وأعلن الوزير عن الاستجابة لها هي إعادة دراسة تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والأراض في المدن الجديدة لتصبح في حدود من2 إلى 3% بدلًا من 10% وهو ما سيخلق موارد مالية لهيئة المجتمعات العمرانية كانت معطلة بسبب ارتفاع نسبة رسوم التنازل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

رئيس الجمعية، أكد أيضًا الموافقة على تقنين تحويل جزء من البدروم إلى النشاط السكني وهو ما وافق عليه وزير الإسكان، وكذلك تحقيق المساواة في استكمال غرف السطح بشكل عادل وليس على حساب الملتزمين بالتراخيص ممن رفضوا البناء المخالف.
ويعد من المطالب الهامة التي تقدمت بها جمعية المطورين واستجابت لها وزارة الإسكان، إعادة إحياء مشروع أراضي المستثمر الصغير لشركات التطوير والتي توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة للشرائح الأكبر من العملاء في مصر.
وشكر مجلس إدارة الجمعية، وزير الإسكان على سرعة الاستجابة، مؤكدين أن هناك المزيد من الخطوات المشتركة ستتم تباعا بالتعاون مع وزارة الإسكان لحل العديد من الملفات الشائكة في المدن الجديدة والتي تحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار، مؤكدين أن وزارة الإسكان تعيش فترة نشاط استثنائية يجب استثمارها جيدًا لأنها أوضاع متأزمة منذ سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اراضى المستثمر الصغير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط الزراعات في الأقصر

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

القبض علي موظف ببنك شهير في الدقي ما السبب؟

أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة

بزيادة تصل 2.5 جنيه، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

محمد شبانة يعلق على تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: الاعتدال خير الأعمال (فيديو)

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

المزيد
الجريدة الرسمية