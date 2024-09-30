أسعار شقق جنة بالتخصيص الفوري

حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعار شقق جنة والتى تطرحها بمدينة المنصورة الجديدة ضمن طرح شقق التخصيص الفوري.

وبدأ سحب كراسات شروط حجز ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

وسجل سعر متر شقق جنة 12600 جنيه، ويضم الطرح 878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 150م2).

.كما يشمل 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2: 105م2)، و137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2: 90م2)،، و5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2: 104م2).



وأَضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن الطرح يشمل أيضًا 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2: 161م2)، و240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 161م2)، و8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2: 140م2)، و114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2: 93م2)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

وأوضح شريف الشربيني وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتي وفقًا لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن المناسب للمواطنين.