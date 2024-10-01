تشغيل المرحلة الثالثة لمحطة مياه أكتوبر ديسمبر المقبل

كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أعمال تنفيذ المراحل الجديدة لمحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بالمدينة بطاقة إجمالية 1600000 متر مكعب/يوميًّا والتي تخدم مدن أكتوبر الثلاث.

قال المهندس محمد مصطفى، إن محطة تنقية مياه الشرب الجديدة والتي تتكون من 4 مراحل، تأتي ضمن خطة مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة، حيث تم تنفيذ المحطة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال تنقية ومعالجة المياه، مما يساهم في توفير مياه شرب نظيفة وصحية تلبي معايير الجودة المحلية والعالمية على حد سواء وكذا تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للمدينة.

وأشار إلى المرحلة الأولى للمحطة والتي تعمل بطاقة إجمالية 400000 متر مكعب/يوميًّا، حيث اطمأن على جودة مياه الشرب المنتجة من المحطة.

وأكد أن المرحلة الثانية وهي تحت الإنشاء، حيث شدد على سرعة نهو الأعمال المدنية في أسرع وقت، والمرحلة الثالثة من محطة المياه والتي تعمل بطاقة إنتاجية 200000 متر مكعب يوميًّا من إجمالي 400000 متر مكعب /يوميًّا وشدد على الانتهاء من جميع اعمال الكهروميكانيك لتشغيل المرحلة الثالثة بكامل طاقتها فى موعد اقصاه 30/12/2024

في السياق ذاته، قام المهندس محمد مصطفى بزيارة مشروع تنفيذ الخط قطر 1000مم وجزء من الخط 1200مم الخارجين من محطة التنقية بطريق النايل سات والذي يغذي منطقة التوسعات الشرقية، وكذا المرور على مشروع تنفيذ خط المياه قطر 1200 مم المغذى لمنطقة التوسعات الشمالية والمنطقة الصناعية بالمدينة.

وأثناء الزيارة، شدد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء جميع الأعمال حتى الربط على محطة تنقية مياه الشرب القديمة في موعد أقصاه 30/12/2024، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر من أولويات الجهاز؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للمدينة.

وأكد ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تشغيل المحطة والخطوط الخارجة منها في أقرب وقت ممكن.