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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 8، إسعاد يونس تكشف تفاصيل قصة جيرانها "العفاريت"

إسعاد يونس، فيتو
إسعاد يونس، فيتو

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 8 قيام زوزو “إسعاد يونس” بشرح قصة جيرانها من “العفاريت” التي تظن أنهم يحركون “العفش” يوميًا ويخفون أشياء من منزلها إلى إسلام إبراهيم الذي يجسد شخصية الـ AI.

و قصة العفاريت لفتاة وخطيبها كانا قد حضرا إلى زوزو للسكن في الشقة الموجودة أسفل شقتها في مصر الجديدة، وفي أحد الأيام تكشف العروس أن شاب كان يحبها في الماضي يهددها بالقتل هي وخطيبها إذا تزوجته، حاولت زوزو نصحها بإخبار خطيبها بالأمر ولكنها لم تفعل ذلك وكانت النتيجة أن الحبيب القديم يأتي إليها ليلة زفافها ويقتلها هي وزوجها أمام الجميع في الزفة قبل صعودها لشقتها، وتؤمن زوزو أن العروسين يحركان “العفش” ويفعلان كل هذه الأمور لأنها لا يشعران بالراحة ولن ترتاح أرواحهما إلا بعد القصاص من قاتلهما.

وعلى هامش الحلقة ينجح مصطفى في إصلاح علاقته بهبة بعد أن اعتذر لها وقدم “عقد” ثمين كهدية لها، بينما يهدد “محمود البزاوي” زوج ابنة إسعاد يونس خاصة أنه لم ينجز مهمته بنجاح، بينما تشعر ياسمين بالخطر وتستنجد بجدتها، ويحاول أحمد تشجيع ابنه ياسين في مباراته الهامة بكل ما أوتي من قوة، ويعده بمكافأة كبيرة.

 

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

ويعرض مسلسل تيتا زوزو على منصة واتش ات من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، بينما يعرض من السبت إلى الأربعاء عبر قناة dmc وذلك في تمام الساعة 8 مساء، ويتم عرضه أيضًا على قناة dmc دراما في تمام الساعة ١١ مساء.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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