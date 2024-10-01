الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خريطة الطرح الجديد لشقق بيت الوطن للمصريين بالخارج

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة الطرح الجديد بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

ويبدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة من غد الأربعاء الموافق 2 /10/ 2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز الجديد.

ويضم الطرح شقق بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر وفالي تاورز  بعدد من المدن الجديدة وهى العلمين الجديدة وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والمنيا الجديدة.

كما حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعار شقق جنة والتى تطرحها بمدينة المنصورة الجديدة ضمن طرح شقق التخصيص الفوري.

وبدأ سحب كراسات شروط حجز ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات.
 

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