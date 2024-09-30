مسلسل برغم القانون الحلقة 13، أكرم يخطف أبناء ليلى وياسر يعتدي على فاتن

شهدت مسلسل برغم القانون الحلقة 13 أحداثًا سريعة وغير متوقعة، حيث نقلت بيريهان زوجها أكرم إلى المستشفى وكانت تشعر بالخوف الشديد عليه، وأخبرها الطبيب أنه انتقل للمستشفى في الوقت المناسب وتخبره بيريهان أنها لن تتركه أبدًا، ويتم الكشف فيما بعد أن محاولة انتحاره ما هي إلا تمثيلية برعاية محاميه.

وتأتي حبيبة وليد إلى المستشفى وتستغل انشغال بيريهان مع أكرم وسرقت هاتفها، ثم تأتي إليها فيما بعد وتشككها أن وليد هو الذي سرق الهاتف، وتتفاجيء بيريهان بوليد يدخل عليها ومعه التليفون ولكن بدون شريحة أو أي بيانات.

وتستعد ليلى لافتتاح مكتبها الجديد، حيث منحها إياد شقته التي كان سيتزوج بها لتكون نواة لمكتب جديد بقيادة ليلى، وبينما كانت ليلى منشغلة في عملها يأتي أكرم إلى منزل والدها ويطلب من أبنائه أن ينزلوا ليروا السيارة المحملة بالألعاب والحلويات وبينما كان والد ليلى يحاول منعه يدفعه أكرم فيسقط على الأرض ويتركه ويخرج، ويتحرك بالسيارة في وقت وصول ليلى التي تنهار بعد رؤية أبنائها يبعدون عنها.

تحاول ليلى الوصول لأبنائها بمساعدة محمود شرشر وياسر، وتذهب إلى الفيلا التي قال لها أكرم أنه كتبها باسمها، ولكن بعد دخولها تكتشف أن القصر تغير كليًا ويدخل عليهم خالد ومعه قوة من الشرطة ويقبضون على ليلى وياسر وشرشر بتهمة محاولة السرقة، وبينما كانت في “البوكس” يتصل بها أكرم ويخبرها أنه سيصحح الأوضاع بشرط ألا تبحث وراءه أبدًا وتعده هي بذلك.

وتخبر ليلى شقيقتها فاتن بما حدث، فتذهب إلى خالد وتدعي أنه يحاول التعدي عليها فيخضع ويذهب معه ويتنازل عن المحضر ويتم الإفراج عن ليلى ومحمود وياسر، يتلقى أكرم رسالة تهديد من شخص كان قد تعاون معه من قبل في إحدى الجرائم ويبتزه مقابل ٥٠ مليون جنيه، ولكن شعبان يقوم بتهدئته وبث الطمأنينة في قلبه.

ويعود ياسر إلى المنزل ويكتشف أن فاتن قد سرقت من المال الذي يخبئه وراء “البلاطة” ويدخل معها في مشادة، ويكتشف أن ملابسها ممزقة، فيشك أنها باعت شرفها لخالد لكي يفرج عن شقيقتها فتعدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض والدماء سالت منها، فيجمع ماله في حقيبة ويهرب ويترك فاتن.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.