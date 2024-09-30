الإثنين 30 سبتمبر 2024
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اقتصاد

1.344 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات شهر سبتمبر

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال شهر سبتمبر نحو 1,344.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 22,130 مليون ورقة منفذة على 2,395 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1,522.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 23,153 مليون ورقة منفذة على 2,603 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 7.44 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 92.56 % خلال الشهر.

 

تعاملات نهاية سبتمبر 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الإثنين 30 سبتمبر، آخر جلسات الشهر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.184 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه. 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.41% عند مستوى 32867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 39020 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13693 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 7583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% عند مستوى 3126 نقطة. 

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