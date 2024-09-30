الإثنين 30 سبتمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي ممثلي 15 شركة فرنسية

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Safran العاملة بقطاع إنتاج محركات الطائرات وقطع الغيار وتم التباحث حول أبرز الخطط التوسعية للمجموعة بالسوق المصري، وذلك استكمالا لسابق تعاون المجموعة مع الهيئة العربية للتصنيع.

 يذكر أن المكتب التجاري بباريس  ساهم في التنسيق مع المجموعة الفرنسية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر مطلع عام ٢٠٢٣

 

 

كما التقى الوزير مسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France حيث يسعى البنك إلى تعزيز تواجده في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري.

كما عقد الوزير لقاء موسعا ضم نحو ١٥ شركة فرنسية راغبة في الاستثمار في مصر، وذلك خلال جلسة العمل المنظمة من قبل مجموعة credit agricole حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وإمكانيات استفادة الشركات الفرنسية من هذه الفرص.

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حسن الخطيب يبحث مع عدد من الشركات الفرنسية فرص الاستثمار بمصر

 

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باريس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة وزير الاستثمار والتجارة الاستثمار

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