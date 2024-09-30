عصام كامل لـ ياسمين فؤاد: لدينا مشكلة في الاستثمار الوطني بقطاع البيئة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، إننا فى مصر نواجه مشكلة فى الاستثمار الوطني بقطاع البيئة، مشيرا إلى أنه يعرف العديد من المستثمرين الوطنيين الذين كانوا يرغبون فى ضخ استثمارات بقطاع البيئة لكن حيل بينهم وبين دخول القطاع.

وأبدى رئيس تحرير فيتو اندهاشه من البحث عن مستثمرين من خارج الوطن في الوقت الذي لا يستطيع فيه المستثمرون المصريون تنفيذ مشروعات بقطاع البيئة.

جاء ذلك خلال مشاركة عصام كامل في اللقاء المفتوح الذي نظمته نقابة الصحفيين مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين.

وتناول اللقاء أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجي إقليميًا ودوليًا.

وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة البيئة، والصحفيين والمختصين في الملف البيئي للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.