87.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات شهر سبتمبر 2024

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات شهر سبتمبر 2024 نسبة 87.3 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %6.6 والعرب على %6.2 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 418.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 3,123.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %86.3 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب %7.0 وسجل العرب %6.7 وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,334.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,760.8 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات نهاية سبتمبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 30 سبتمبر،آخر جلسات الشهر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.184 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 32867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 39020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13693 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 7583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% عند مستوى 3126 نقطة.