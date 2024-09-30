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مجلس جامعة الأقصر يوافق على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين

مجلس جامعة الأقصر
مجلس جامعة الأقصر يوافق على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 68، برئاسة الدكتورة، صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية.

مكافأة مالية 

ووافق أعضاء المجلس على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالجامعة (كادر عام) بمبلغ وقدره 1350 جنيه، بالإضافة إلى صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالأجر اليومي بمبلغ قدره 500 جنيه.

وكما وافق أيضًا أعضاء المجلس على تعديل الخطة الخمسية للجامعة والتي وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته رقم (44) المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2022م، والتي بدأت من العام الجامعي 2021/2022م حتي العام الجامعي 2025/2026م، لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكليات الجامعة.

تعيين مدرسين بجامعة الأقصر 

وشهدت الجلسة التي تناولت عددًا من الموضوعات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الجامعة، ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين عدد من المدرسين والأساتذة المساعدين في مختلف التخصصات.

وأصدر المجلس قرارًا بالموافقة على مقترح بشأن إنشاء مكتب للتعاون الدولي بالجامعة واعتماد اللائحة الإدارية الخاصة به، ووافق أعضاء المجلس أيضًا على منح عدد من الطلاب درجة الدبلوم في الآثار المصرية – بكلية الآثار جامعة الأقصر للعام الجامعي 2023/2024م.

 

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