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"الإنسان وبناء الحضارات" في نقاشات بقصور ثقافة الأقصر (صور)

الإنسان وبناء الحضارات
"الإنسان وبناء الحضارات" في نقاشات بقصور ثقافة الأقصر

عقد قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر محاضرة بعنوان "الإنسان وبناء الحضارات" ألقاها حسب الله أحمد موضحا الإنسان قيمة وقامة من بداية الخلق إلى قيام الساعة، وخلق الله للإنسان كل ما حوله من الآيات والعوامل التي تعينه على الحياة، وابتكر الإنسان واختراع عمارة الكون، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التاريخ الإسلامي" ألقاها سيد حسين متحدثا عن بداية التاريخ الإسلامي، مع ذكر رموز من التاريخ الإسلامي.

فضل التعليم 

جاء ذلك استمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "فضل التعليم" حاضرتها هناء عبد العليم متحدثة عن عدة نقاط منها، العلم نور والجهل ظلمات، ودور الأسرة في مساعدة أبنائها في التعليم، والعلم هو السند الرئيسي للطفل في المستقبل، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي ورشة حكي قصة بعنوان "الخروف الحكيم" سردها مينا عادل تضمنت القصة حكمة كبار السن، والإتحاد قوة، والعمل الجماعي أساس النجاح، والنصائح من الحكماء، ونفذت المكتبة ورشة صلصال نفذتها ولاء جابر.

مسرح عرائس الأطفال 

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال عن" إستقبال العام الدراسي الجديد" أداء مني عبد الرحمن وسمر محمد، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود عرض مسرح عرائس عن "تعليم الأطفال إرشادات الطريق" أداء صابرين محمد، وأعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء عبد الرحمن عوض الله، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله.

جاء ذلك فى إطار لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ  ناصف نائب رئيس الهيئة، وفقا لبرامج وزارة الثقافة.

 

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