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قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش

جامعة العريش
جامعة العريش

وافق المجلس الأعلى للجامعات على قبول طلاب الثانوية الأزهرية (بنين وبنات) بجامعة العريش.

قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش


وقد صرح الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق  على قبول طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء من البنين والبنات من الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام 2024 في جامعة العريش، وذلك تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم من الدراسة خارج سيناء.


وأضاف الدمرداش، أن التسجيل أون لاين للدراسة في عدد 6 كليات في جامعة العريش علي أن يتم الدراسة بها طبقا للمجموع، مشيرا إلي أن التنسيق مفتوح حتى يوم الاربعاء المقبل.


من جانبه وجه اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء الشكر إلي المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش علي الجهود المبذولة في قبول طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية في جامعة العريش.

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