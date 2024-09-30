محافظ جنوب سيناء يشارك باجتماع مجلس جامعة السويس

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،، في اجتماع مجلس جامعة السويس، برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وبحث سبل تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة بجنوب سيناء، وفي اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بمشاركة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، لتنمية وبناء الإنسان المصري في كل المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلي الشعبة الهندسية لقوات شرق القناة.

محافظ جنوب سيناء يشارك في اجتماع مجلس جامعة السويس ويتفقد فرع الجامعة بأبورديس



فى بداية الجلسة رحب رئيس الجامعة بمحافظ جنوب سيناء لحضوره اجتماع المجلس، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستعانة بخبرات الجامعة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لحرصه على الحضور وتبنيه قضايا الجامعة والتعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، ودورها في التنمية والتنوير والتثقيف..



من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بحضوره اجتماع مجلس الجامعة وسط الكوكبة الكبيرة من الأساتذة وعمداء الكليات ذوي الخبرة العلمية، وممثلي الشعبة الهندسية لبحث التعاون في جميع المجالات لتحقيق الصالح العام وتنمية المجتمع

وأشار المحافظ لرفضه العمل بصورة فردية لأن العمل الجماعى هو الذى يحقق استرتتيجيات الدولة، كما طالب بتحويل المشروعات الدراسية الى مشروعات تطبيقية لربط الشباب بالواقع، وأشار المحافظ الى أهمية انشاء مركز بحثى لعلوم البحار لاستغلال سواحل المحافظة وكلية للسياحة والفنادق لتخريج جيل يتعامل برقى مع السائح



وتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث العديد من الملفات التعليمية والتنموية الهامة منها تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة ومحافظة جنوب سيناء في جميع المجالات وخصوصا الاستشارات والجانب الصحي والتعليمي وبحث إمكانية إشراف الجامعة علي مستشفى شرم الشيخ ومستشفيات جنوب سيناء الحكومية التي تحتاج الي إشراف.

وأعلنت الجامعة خلال الاجتماع عن موافقتها فتح فصول الدراسات العليا بفرع الجامعة بمدينة طور سيناء تسهيلا علي أبناء وأهالي المحافظة.

وتم مناقشة ومتابعة الانشاءات بفرع الجامعة بابورديس والترتيب مع الشعبة الهندسية لقوات شرق القناة لوضع خطة زمنية واستثمار الضخ المالي الذي وافق عليه مجلس الوزراء وقدره 397 مليون جنيه لتشطيب مبنى كلية العلوم وهو أحد المباني الأربعة للمرحلة الأولى والتي انتهت بدون تشطيب وذلك تمهيدا لبدء الدراسة العام الدراسي القادم بفرع الجامعة بأبورديس كما تم بحث إمكانية فتح معهد النانو تكنولوجي بجنوب سيناء الذي يشمل تخصصات كثيرة ونادرة ويخدم مجتمع جنوب سيناء بمدينة دهب كمقترح .

وتم مناقشة إنشاء جامعة تكنولوجية بجنوب سيناء بجوار الجامعة الحكومية بأبورديس.

وعقب الاجتماع قام المحافظ ورئيس الجامعة بتفقد المباني الإنشائية لفرع الجامعة بأبورديس والتي من المخطط ان تضم (17) كلية ومجمع طبي متكامل، تشمل المرحلة الأولى كليات (العلوم – التجارة – الآداب – التربية)، يتكون مبنى كل كلية من دور أرضي وأربعة أدوار علوية وذلك على مساحة 5000 متر مُسطح لكلية العلوم، و3500 متر مُسطح لكل من كليات (التجارة والآداب والتربية)، بتكلفة إجمالية تتخطى المليار و110 مليون جنيه للمرحلة الأولى.



وتشمل المرحلة الثانية لفرع الجامعة كليات (الهندسة، مباني المدرجات، السكن الجامعي، إدارة الجامعة، قاعة المؤتمرات، المكتبة).

وتضم المرحلة الثالثة (الكليات العلمية، كليات القطاع الطبي، المجمع الطبي).

وتضم المرحلة الرابعة (مباني المدينة الرياضية، مجمع رياضي أوليمبي يشمل ملاعب، صالة مغطاة، حمام سباحة نصف أولمبي) لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء.