1140 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر
ارتفعت أسعار الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري بصوره كبيره حيث قفز الجنيه بقيمه 1140 جنيها.
وتحرك سعر الجنيه الذهب من 27500 جنيه في بداية الشهر الجاري الى مستويات 28640 جنيه اليوم.
ما هي أحجام العملات الذهبية ؟
يمكن القول أن هناك أحجاما متنوعة للعملات الذهبية والتى تشمل الآتى:
- ربع جنيه ذهب = 2 جرام.
وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.
- جنيه ذهب = 8 جرامات.
وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا
- نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.
وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.
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